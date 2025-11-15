Travis Japan川島如恵留（30）が14日、主演舞台「すべての幸運を手にした男」（14日から、東京グローブ座）ゲネプロ取材会に登壇した。初の単独主演舞台で、本格的なストレートプレイ（せりふのみの演劇）に初挑戦。初日を迎えた顔色は明るく「緊張の『き』の字もなくてすごく楽しみ。それもそのはず、たくさん準備してきたので、何にも怖がることがない」と胸を張った。タイトルにちなみ、「幸運を手に入れた瞬間」について語った