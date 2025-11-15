King＆Princeが3年ぶり6度目の出場を決めた。紅白にSTARTO ENTERTAINMENT（スタート社）のアーティストが出場するのは22年の放送回以来。旧ジャニーズ事務所創業者の性加害問題を受け、23年9月に同局は所属タレントへの新規出演依頼を一時ストップ。後に再開されたが、タレントや事務所側の意向もあり昨年まで2年連続でスタート勢の出場は0組。24年4月に新会社発足後の出場は初。今回で紅白“解禁”となった。選考の軸は「今年の活