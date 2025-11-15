俳優の山田裕貴（35）が14日、東京・銀座で、「ReFa GINZA」オープニングセレモニーに出席した。上下黒のスーツをクールに着こなし、栄倉奈々と白昼の銀座に登場。ブランドアンバサダーとして「人生初のテープカットだっだ」と大役を務めた。同店の商品は贈り物にも最適と紹介され「僕はあげたいものをあげるというより、考えたものを贈る」とプレゼントの持論を話した。