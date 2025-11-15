＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞韓国発の4人組ガールズグループ「aespa」が初出場する。会見には欠席したが、VTRで「私たちaespaの大きな夢の1つ、紅白歌合戦の舞台に立つことができて、とても光栄です。皆さんへ感謝を伝えるために、一生懸命準備していますので期待してください。2025年の大みそか、紅白歌合戦でお会いしましょう」などとコメントを寄せた。