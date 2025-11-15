＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞NHKは14日、東京・渋谷の同局で、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）出場歌手発表会見を行った。紅組では同事務所所属のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」発のグループとして活動する共に7人組のFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEが初選出された。若者を中心に大人気の“カワラボ勢”が年末の舞台も彩る。白組ではKing＆Princeが3年ぶりの出場で、紅白にSTARTO ENTERTAINM