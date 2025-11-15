＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞ラッパーちゃんみな（27）が初出場を決めた。若者世代を中心に支持を集めるカリスマで、同じく初出場の「HANA」の生みの親でもある。「一緒に（ステージに）立たせていただくのは本当に意味がある」と感慨深げ。そして「新しいことにもたくさん挑戦したし、未知なこともあった年だったので、すごく手探りながらも1個1個、今を本気で歩んできた」と今年を振り返った。