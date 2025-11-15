＜第76回NHK紅白歌合戦出場歌手発表記者会見＞◇14日◇東京・NHK夫婦デュオ「ハンバートハンバート」が初出場する。放送中のNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を書き下ろしている。夫の佐藤良成（47）は紅組での出場に「（不満は）全然ないです」と笑顔。妻の佐野遊穂（49）は「まだ信じられない。このまま当日も…。後で思い出して『本当だったのかな』となるのかも」とジョーク交じりに喜びを明