レディースブランド公式通販サイト「RUNWAY channel」が、タレントの希空を起用したエスターバニーとの最新WEBカタログ「Esther Bunny COLLABORATION feat.Noa」を14日に公開した。韓国発の人気キャラクターであるエスターバニーの世界観を、希空がキュートかつスタイリッシュに着こなす内容となっている。【写真】「キュート！」BIGボアパーカーやBIGボアレッグウォーマーを着こなす希空「ESTHER BUNNY COLLABORATION feat.No