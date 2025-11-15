NY株式14日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均47147.48（-309.74-0.65%） S＆P5006734.11（-3.38-0.05%） ナスダック22900.59（+30.23+0.13%） CME日経平均先物50475（大証終比：+145+0.29%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。序盤は前日のリスク回避が続き売りが先行。前日は、来月のＦＲＢの利下げ期待の後退で、特にＡＩ関連株のバリュエーション懸念が再燃し、米