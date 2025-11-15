米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.604（+0.013） 米10年債4.144（+0.025） 米30年債4.746（+0.034） 期待インフレ率2.304（+0.003） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。リスク回避の雰囲気が広まる中、序盤は利回りも下げて始まったものの、米株式市場でＩＴ・ハイテク株が買い戻され、利回りも上昇に転じる展開。 また、この日はリ