ドル円、下に往って来いの展開リスク回避が一服＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は下に往って来いの展開。序盤はドル安が優勢となり、ドル円も１５３円台に下落。前日や前々日の動きで１５５円台の上値抵抗が強いことが確認され、市場にリスク回避の雰囲気が流れていたこともあり、ドル円もロングの調整が出ていた。 しかし、円キャリー取引への期待は根強く、下値では押し目を拾う動きも見られてい