【ニューヨーク＝小林泰裕】１４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３０９・７４ドル安の４万７１４７・４８ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測の後退から、一時６００ドル近く下落した。ＦＲＢ高官が相次いで１２月の追加利下げに慎重な姿勢を示し、投資家の利下げへの期待が弱まった。保険大手ユナイテッドヘルス・グループやスポーツ用品大手ナイキなどが値下がりした