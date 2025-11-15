ロシア軍が13日から14日にかけてウクライナの首都キーウに大規模な攻撃を行いました。過去最大規模の攻撃だったとみられ、少なくとも6人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、ロシア軍は13日夜から14日にかけて、およそ430機のドローンと18発のミサイルをキーウに向けて発射し、市内の医療施設や学校などで被害が相次ぎました。攻撃によりキーウ市内で少なくとも6人が死亡し、子どもや妊娠中の女性を含む30人近くがけが