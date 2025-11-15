本日11月15日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第6話を放送。園子（新木優子）が連続殺人事件の容疑者に!? 事件の真相を追う高木（間宮祥太朗）と園子が4件目の被害を食い止めようと奔走する中、事態は急転！園子を犯人扱いする記事が週刊誌に掲載され、園子はたちまち世間から追われる身に。学級委員長だった小林（藤間爽子）は「反論記事を出して