本日11月15日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！TVer：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk今回の放送内容を紹介！■世界各地を飛び回り撮影した航空写真は250万枚以上！“航空写真家の神”世界各地を飛び回り、フリーのカメラマンとして活動するルーク・オザワさんが登場。14歳で初めて乗った飛行機に魅了されて以