北陸新幹線では珍しい「4時間超え」列車JR西日本とJR東日本は、2026年2月7日（土）に団体臨時列車「つながる北陸〜冬の美食〜」号を上野〜敦賀間で運転します。【画像】長い！これが北陸新幹線「4時間超え列車」の運行時刻ですこの列車は座席のみの一般販売はなく、各旅行会社（JTB、日本旅行、クラブツーリズム、阪急交通社、読売旅行、東武トップツアーズ、T-LIFEホールディングス、JR東日本びゅうツーリズム＆セールス）が