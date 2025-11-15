米国のウィットコフ中東担当特使（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は14日、パレスチナ自治区ガザの停戦を巡り、米国のウィットコフ中東担当特使が近く、イスラム組織ハマス幹部と協議する計画があると伝えた。米国はハマスをテロ組織に指定しており、実現すれば異例。不安定な状態が続く停戦の維持や和平計画「第2段階」への移行を巡り、意見交換するとみられる。同紙によると、ウィット