韓国の放送局「MBC」で解説デビュー「心は軽いですよ」野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日に東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を戦う。14日、試合会場で両国が行った公式練習の場に現れたのが、阪神でもプレーして日米韓通算549セーブ、今季限りで現役を引退したオ・スンファン（呉昇桓）氏だ。「とっても心は軽いですよ。面白くやろうと。韓国はメンバーもたくさん変わりましたしね」こ