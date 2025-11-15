波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第6話が14日に放送され、さゆり（田中みな実）が真実を知り、物語が急展開を迎えると、ネット上には「不穏すぎる」「闇堕ちか…」「怪文書やばすぎる…」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】茉海恵（川栄李奈）に「お友だちになりたい」と伝えるさゆり（田中みな実）薫（波瑠）