明治神宮大会高校の部1回戦野球の明治神宮大会（神宮）は14日、高校の部1回戦で山梨学院（関東）が帝京（東京）に6-3で逆転勝ちした。来秋ドラフト1位候補の二刀流右腕・菰田陽生（2年）は「3番・三塁」で先発出場。チーム事情により「（三塁の練習は）10日前くらいに始めた」という慣れないホットコーナーで、華麗な守備を披露した。打っては4打数2安打1打点、投げては1回1/3を無失点。頼れる新主将が秋の日本一へ導く。自