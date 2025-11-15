ドジャース・大谷翔平選手が、3年連続4度目のMVPに輝きました。日本でも、大盛り上がりとなりました。■スポーツ紙「MVPの号外です」30分で完成MVPが発表された瞬間。動きだしたのは、東京の新聞社。急ピッチで号外の準備を進め…。スポーツ報知編集局長「いいんじゃない」約30分で完成させ、配布しました。街の人「ことしも（MVP）取ってくれて、すごくうれしい」子ども「優勝おめでとうございます！」「優勝じゃないよMVPだよ