女優でモデルの新木優子が夜景とのショットをアップして話題になった。１５日までに更新した自身のインスタグラムに「〓あらきあるき〓ｉｎ札幌」とつづり、続けて「綺麗な夜景でした大倉山展望台」と感想を記した。夜景をバックにした振り向きショットとともに投稿した。この投稿に「夜景もだけど優子ちゃん更に綺麗」「ゆうこちゃん、可愛い＆綺麗＆素敵普通、下から光を当てたら、オバケになるのに、なんで可愛い