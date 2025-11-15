冬用の防寒ブーツは、暖かさを確保するほど大きく重くなり、長く歩くと負担が出やすいという課題があります。一方で、冬らしい重厚感は季節の装いを象徴する要素でもあり、この2つを両立させるブーツを見つけるのは中々難しい…。THE NORTH FACEの「VECTIV Thunder GORE-TEX」（3万9930円）は、その課題を機能面から見直し、冬でも快適に歩けるように設計されたモデルです。登山やトレイルランニングで培われた歩行技術を冬用ブー