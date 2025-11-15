筆者が風邪で高熱を出し、動けなくなったある日。夫に少しの期待を抱きながら休んでいました。しかし、動いたのは夫ではなく、当時小学1年生だった息子。そのときの息子の行動が、私に大切なことを気づかせてくれたのです。 高熱で寝込んだ日 ある冬の日、私は高熱で動けなくなりました。普段から家事をほとんどしない夫は、子どもたちを連れてハンバーガーショップへ。「ハンバーガー買ってこようか