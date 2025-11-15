イスラエル軍（IDF）とイスラム組織ハマスとの間で戦闘が始まってから2年が過ぎた。パレスチナ自治区のガザ地区では、10月10日にイスラエルとハマスの間で停戦合意が発効したあとも攻撃は止まず、今も不安定な情勢が続いている。【写真多数】必死の表情で食料を求める幼い子ども、カラフルな服装で勉強に励む少女…ガザの子どもたちの日常を写真で一気に見るガザでは2万人以上の子どもたちが命を落と