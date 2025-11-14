株式会社クラフトと株式会社オートパーツジャパンは、2025年11月1日より、それぞれが運営する「クラフト」および「U-ICHIBAN」全店舗において、「楽天ポイントカード」と「楽天ペイ」の導入を開始した。 これにより、キャッシュレス決済時のポイント還元や、買取利用時におけるポイント付与が可能となり、利便性と顧客満足度の向上が図られる。楽天グループとの連携を強化し、サービス価値のさらな