11月8日、肺炎のため92歳でこの世を去った俳優の仲代達矢。1952年に俳優座養成所に入り、映画と舞台、主に二つの世界で観客を魅了してきた名優の素顔、そして生涯を通してこだわり続けたこととは――。2021年、役者生活70周年の時の言葉と共に、その足跡を辿る。【貴重写真】2021年秋、役者生活70周年を迎え、舞台に挑む仲代達矢を一気に見る©文藝春秋◆◆◆「ははは。若い、若い」映画デビューして間もない1950年代後半