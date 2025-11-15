青森県・陸奥湾の海上に、黒い何かが浮いているのがわかります。カメラがとらえたのは、クマでした。◇撮影者「いきなり早く突進してきたらどうすんの。近い近い」港に戻る途中に、漁師が発見したという“泳ぐクマ”が撮影されたのは、漁協から北へおよそ200メートル離れた海でした。クマを発見した漁師「まさか海でクマって。驚きましたよ」要請を受けた猟友会が漁船に乗り込み、海上で駆除。オスの成獣で体長およそ1.5メートル