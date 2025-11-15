「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、仏教大８−０日本文理大」（１４日、神宮球場）開幕して１回戦が行われ、大学の部では広島からドラフト５位指名された仏教大・赤木晴哉（４年・天理）が先発し、６回３安打無失点の快投でチームをコールド勝ちへと導いた。プロでも先発としてやっていく心意気をにじませつつ、全国の舞台で力を示した。高校の部は山梨学院、英明が勝ち上がった。絶好調でなくても相手を寄せ付けること