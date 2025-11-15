トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏を巡る疑惑で、クリントン元大統領など野党民主党の大物らの関わりを捜査するようボンディ司法長官に求める考えを示した。交流サイト（SNS）で述べた。自身への民主党の追及をかわす狙いがある。ボンディ氏は迅速に対応する姿勢を表明した。疑惑を巡っては、下院の監視・政府改革委