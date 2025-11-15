犬が膝に乗るのは信頼の証？ 犬が膝に乗ってくるのは、「飼い主を下に見ている」わけではありません。 かつては、犬の行動を上下関係で説明するトレーナーも多く、「膝に乗るのは飼い主を座布団代わりにしている証拠」とされていました。 しかし、近年の動物行動学の研究では、犬に厳格な上下関係は存在しないことが明らかになっています。 犬が膝に乗るのは、むしろ飼い主への信頼や愛情の表れであることが多い