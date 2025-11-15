シーズンに渡ってコンディションを維持した大谷の準備の力は偉大だ(C)Getty Images球団内からも称賛の声が止まらない。現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）の記者投票による各リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ナ・リーグは、ドジャースの大谷翔平が3年連続4度目の満票受賞を果たした。投打二刀流で圧倒的な存在感を放っており、そんな日本人スターの鉄人ぶりには、同球団の打撃コーチも舌を巻いている。【動画