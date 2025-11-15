MVPを射止めたのはジャッジ（右）だが、ローリーの活躍も確かに素晴らしいものだった(C)Getty Images歴史的僅差での決着だ。現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）による各リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ア・リーグは、ヤンキースのアーロン・ジャッジが2年連続3度目の受賞を果たした。一方でマリナーズのカル・ローリーは惜しくも敗れ、シアトルメディアから強い不満の声が噴出している。【動画】3年連続4度目