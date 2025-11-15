ストレス溜まった時、ついやってしまっている行動はないだろうか――。実は、その行動こそ自分を疲れさせ、ストレスからの回復を遅らせているかもしれない。注目の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）は、自分を労わるためのヒントが書かれたエッセイだ。本稿では、同書から内容の一部を抜粋・再編集してお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）辛い物を食べて「痛み」を求めるこんな