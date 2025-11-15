９月のアメリカ遠征（メキシコにスコアレスドロー、アメリカに０−２）は１勝１分に終わり、続く10月のパラグアイ戦は二度のリードを許しながら土壇場で追いついてドロー。ワールドカップのアジア最終予選で圧倒的な強さを見せていた日本はどこにいったのかと、そんな声も一時期は聞かれた。しかし、10月14日のブラジル戦で３−２と劇的な逆転勝利を飾ると、11月14日にはアフリカの強豪ガーナを２−０と下す。悪い流れに飲み込