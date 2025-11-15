なぜ日本経済は30年以上も停滞を続けているのか？ その答えの一つが、本来ならとっくに市場から退場しているはずの企業＝ゾンビ企業の存在にある。彼らは、資本主義の「新陳代謝」を拒否し、日本経済全体の活力を弱めている。いまから15年前、日本航空（JAL）は会社更生法の適用を申請し、負債総額2兆3200億円を抱えて倒産した。しかしわずか2年8ヶ月後に再上場を果たして復活。そこにはJALをゾンビ化から救おうとした人々の壮絶な