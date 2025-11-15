2025Ç¯11·î12¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¡¢¿·½É¹âÅç²°¤ÎÃÏ²¼1³¬¡Ö¿ä¤·100¡×²ñ¾ì¤Ç¡ÚÃæÄÅÀî·ª¤­¤ó¤È¤óº×¤ê¡Û¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û5¼ï¤Î·ª¤­¤ó¤È¤ó¤ò¸«¤ë¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö·ª¤­¤ó¤È¤ó¡×¤È¤Ï¡¢´ôÉì¸©ÆîÅìÉô¡¦ÃæÄÅÀî»Ô¤ÎÌ¾ÊªÏÂ²Û»Ò¡£·ª¤òº½Åü¤È¿æ¤­¾å¤²¤Æ¡¢ÉÛ¶Ò¤Ç·ª¤Î·Á¤Ë¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÄÅÀî·ª¤­¤ó¤È¤óº×¤ê¤Ë¤ÏÃæÄÅÀî¤òÂåÉ½¤¹¤ë14Å¹ÊÞ¤Î¡Ö·ª¤­¤ó¤È¤ó¡×¤¬½¸·ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿µ­¼Ô¤Ï¡¢·ª¤­¤ó¤È¤ó