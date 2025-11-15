きょう15日(土)は全国的に晴れるでしょう。山陰から東北、北海道では雲が多めで、一部でにわか雨の可能性がありますが、午後ほど日の差す所が多くなりそうです。沖縄は日中晴れますが、夜はにわか雨の所があるでしょう。いずれも大きく天気の崩れる心配はなく、各地で秋の行楽日和となりそうです。日中の最高気温は、関東はきのうより少し低く20℃に届かない予想です。北海道はきのうより上がりますが、ひと桁でしょう。その他の各