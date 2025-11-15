ハイエースが「9型」に進化！大幅改良の内容は？ トヨタ「ハイエース」が、まもなくマイナーチェンジをむかえると話題です。どのような変化が起こるのでしょうか。調査してみました。20年目の大刷新実施へ!?日本を代表する商用車のひとつであるハイエースは、1967年の登場から現在にいたるまで、60年近くにわたって国民の生活を支えてきました。【画像】超カッコいい！ トヨタ“新”「ハイエース」を画像で見る（99枚）現行