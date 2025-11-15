俳優の沢村一樹が競馬場での自撮りショットを披露した。俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）で馬主「椎名善弘」を演じる沢村。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「美しい芝と広大な観客席を独り占め！」とつづると、競馬場のスタンドから撮影した自撮りショットを披露した。この投稿にファンからは「独り占め」「『ロイヤルファミリー』の沢村さん、とてもクール