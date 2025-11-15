教育現場に山積する問題を解決するのは、はたしてGIGAスクール構想か、それとも教師の働き方改革か。いずれも大切なことですが、「教師が面白い授業をする力をつけるべきだ」と主張するのは、数々の困難校を立て直した実績がある長谷川博之氏です。では、「面白い授業」とはどのようなものなのか。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』から抜粋してその詳細をお届けします（全5回連