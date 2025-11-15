アプローチは「ハンドファーストで打つ」というのが常識。と、思っていたら「それがミスの原因となっている人が多いんですよね」と目澤秀憲コーチ。 ダフリ、トップが多発するゴルファーは、ハンドファーストの意識を変えるのがアプローチ上達の近道だった！ ヒジと手首をやわらかく使ってスイング 腕を体から離さずにバックスイングすればクラブが正しい位置に上がる。軌道も安