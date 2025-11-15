感染症が複数同時に流行する今、私たちの免疫対策は新たなステージへと進化しています。発酵の世界で長らく“捨てられていた存在”だった｢酢酸菌｣が、免疫スイッチ『TLR4』を刺激できる希少な菌として注目を集めています。お酢づくりの命ともいえる酢酸菌は、にごり酢などに含まれ、再び脚光を浴びる存在に。｢酢酸菌ライフ｣は11月25日の｢いいにごり酢の日｣を前に最新研究を紹介するセミナーを開催しました。 『TLR4』