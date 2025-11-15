14日、スウェーデンの首都ストックホルムで、停留所に突っ込んだバス（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】スウェーデンの首都ストックホルム中心部で14日午後3時ごろ、バスが停留所に突っ込んだ。付近にいた通行人ら3人が死亡し、ほかに3人が負傷した。捜査当局は運転手を逮捕した。故意でなく事故の可能性があるとみて詳しい状況を調べている。地元警察が発表した。スウェーデン放送によるとバスは2階建てで、当時は現場を運行