オレはシュンタ、妻のヒナコと息子のカイ（3歳）と暮らしている。結婚するとビックリするほど自由がなくなる。その証拠に学生時代の仲間は結婚したり子どもが生まれたりして、どんどん付き合いが悪くなっていった。そんななか以前と変わらず付き合えているのがマナ。さっぱりしていて男友だちのように話しやすい関係だ。しかしヒナコは「マナと会うなら離婚」などと言い出し、勝手にオレのスマホを見たあげく、怒って家を出て行っ