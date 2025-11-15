ÆüÅÄ¤Ç²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ±ÍØ¤Ë¿Æ¤·¤à¡ÖÆüÅÄ¤Î¸ÅÍØ¹ÖºÂ¡×¤ÎÂè1²ó¹ÖºÂ¤¬9Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¾å¾ëÆâÄ®¤Î·ËÎÓ¸øÌ±´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÆâ¤Î°¦¹¥²È40¿Í¤¬»²²Ã¤·¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÀá¡×¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ËÅÁ¤ï¤ë3¶Ê¤Îµ¯¸»¤ä²Î»ì¤Î°ÕÌ£¡¢²Î¤¤Êý¤ÎÀµ¤·¤¤¥ê¥º¥à¤ò³Ø¤ó¤À¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ä»Ò¼é¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸ýÅÁ¤µ¤ì¤¿ÆüÅÄ¤ÎÌ±ÍØÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢»ÔÊ¸²½Ï¢Íí²ñÌ±ÍØË®³ÚÉô¡ÊÈõ¸ý¾¡»Ò²ñÄ¹¡Ë¤¬¼çºÅ¡£Á´5²ó¤ÎÏ¢Â³¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤Ò¤È¤¹¤¸¡×¤ä¡Ö»°·¨²»Æ¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿