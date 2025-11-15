ソフトバンクは14日、福岡県筑後市のファーム施設での秋季練習を打ち上げた。10月30日から若手中心のメンバーを見守ってきた斉藤3軍監督は「育成選手も支配下選手に交じって、いろんな刺激を受けながら取り組んでいた」とうなずいた。今秋は従来の宮崎秋季キャンプは行わず、最新機器がそろう筑後などで約2週間にわたって実施。育成の投手で、今季が5年目だった田上は「やりたいことが毎クールできた。充実していた」と話した