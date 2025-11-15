熊本県は13日、芦北町古石の牧場跡地に堆肥の入った大型の土のうが大量に野積みされ、管理が不適切だとして、持ち込んだ業者に改善を行政指導したことを明らかにした。環境に影響はないとしている。業者は水俣市に本社を置く廃棄物処理業者「吉永商会」。自民党の吉永和世県議が会長を務める。県循環社会推進課によると、同社は下水汚泥などを芦北町内の施設で粉状の堆肥にして土のうに詰め、本社の加工施設に輸送し、製品化