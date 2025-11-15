被爆者団体の長崎県被爆者手帳友の会は27日から来月10日まで、米3都市を巡りながら被爆者らの声を届け、核廃絶の機運を高めるツアーを行う。概要を発表する7日の記者会見で、朝長万左男会長（82）は「核兵器保有国の市民にその非人道性を理解してもらい、核廃絶のステップを踏み出せるよう対話と信頼関係を再構築させるきっかけにしたい」と語った。被爆者運動の継承を目指す活動「ヒバク・ミライ・プロジェクト」の一環で、訪