長崎県佐世保市は14日、女性の下着を撮影したとして、9月下旬に性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕された保健福祉部の50代男性職員を、停職3カ月の懲戒処分とした。職員は同日付で辞職願を提出、受理された。市によると、職員は休暇で東京都内を訪れた際に行為に及び、逮捕された。市から本人への聞き取り調査では、職場内や勤務中における同様の行為は確認されていないという。